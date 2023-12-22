Сергей Кривонос напомнил Зеленскому о его роли.

Официальные высказывания Владимира Зеленского о том, что ни одна из бригад Вооруженных сил Украины не жалуется на недостачу артиллерийских снарядов, не соответствуют действительности, а также являются просто заготовленным текстом. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Прямой".

Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела. Зеленского постоянно используют. Он не понимает, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

По мнению иностранного специалиста, те слова, которые лидер киевского режима произносит публично, пишут для него заранее подготовленные люди а сам политик совершенно не осведомлен о реальной ситуации, которая сложилась на поле боя для армии.

Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за подарка Путину.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий