Карин Жан-Пьер оценила призыв Владимира Зеленского к президенту США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не подтвердила, что глава государства может принять участие в организуемой коллективным Западом мирной конференции по Украине, которая должна пройти 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала призывы лидера киевского режима Владимира Зеленского к Джо Байдену, чтобы политик из Вашингтона присутствовал на мероприятии.

Правительство США, разумеется, принимало в этом участие. И мы продолжим быть представленными на саммите, в том числе предстоящем. Мне нечем сегодня поделиться в плане какой-то конкретики. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница администрации США не дала утвердительного ответа на вопрос о том, последует ли Джо Байден призыву украинского коллеги по поводу поездки в Швейцарию. Однако в Белом доме напомнили прессе, что ранее власти страны активно были задействованы во всех предыдущих мирных саммитах по Украине.

США заявили, что не хотят обострения конфликта на Украине ни в какой форме.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television