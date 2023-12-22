Кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова: "Тотальная искренность и независимость – ключ к успеху в предвыборной гонке"

Михайлова призвала журналистов и блогеров сфокусироваться на обсуждении предвыборных программ кандидатов, а не на "жареных" фактах.

В преддверии выборов губернатора Санкт-Петербурга кандидат от партии "Родина" Мария Михайлова сделала ряд заявлений, касающихся критики и слухов вокруг ее имени. Она подчеркнула важность честности и открытости в политике, а также обратила внимание на ключевые аспекты своей предвыборной программы.

Ответ критикам: информация важнее сплетен

Михайлова призвала журналистов и блогеров сфокусироваться на обсуждении предвыборных программ кандидатов, а не на "жареных" фактах. Она отметила, что жители Санкт-Петербурга интересуются, прежде всего, планами и видением будущего города, а не сенсациями.

Обращусь к журналистам и блогерам. Я, конечно, понимаю — вы ищете "жареные" факты, на этом построена журналистика, и в разумных объемах это нормально. Но мне бы хотелось, чтобы за этой жаждой вы не забывали, что для жителей нашего города важна информация не об этом, а о программе кандидата, его видении изменений, которые должен претерпеть город в случае его победы. Не забывайте про важное и расставляйте правильно акценты с пользой для читателей, — заявила кандидат.

Ответ на обвинения в сотрудничестве с Пригожиным

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало сотрудничество Михайловой с Евгением Пригожиным более десяти лет назад. Кандидат объяснила, что эта информация уже давно не является сенсацией, и все детали описаны в ее книге "Русские сети".

Мне немного смешно, когда журналисты и телеграмм-блогеры пишут про меня, про Пригожина и о проекте "Газета о газетах", как о каком-то сенсационном разоблачении. Ребята, извините, но вы отстали от жизни и не владеете информацией. Какую мою реакцию вы ожидаете на это — что я заплачу и убегу? В реальности, это давно не сенсация и не новость, — отметила Михайлова.

Гордость за пройденный путь

Михайлова подчеркнула, что не только не скрывает историю жизни, но и гордится ей. Она уверена, что ее разнообразный опыт и умение работать в разных сферах сделали ее сильной и готовой к новым вызовам.

Мой опыт сделал меня такой, какая я сейчас. Я хорошо разбираюсь во многих сферах жизни и бизнеса, в частности, благодаря вышеупомянутому периоду — в медиа, юриспруденции, информационной политике. Тот период также сделал меня сильным человеком, готовым очень много работать и не жалеть себя, — рассказала она.

Искренность и независимость как ключевые качества

Кандидат в губернаторы уверена, что попытки скрыть "шероховатости" биографии — это путь к провалу. Михайлова заявила, что выбрала путь тотальной искренности и гордится своей независимостью от мнения большинства.

Я независима от мнения большинства, и если вижу проблему — буду решать ее, даже если мне вставляют палки в колеса. Считаю, что вместе с большим опытом построения успешных, реально работающих проектов, это — немаловажное качество для кандидата в губернаторы, — отметила Михайлова.

Мария Михайлова заявила, что продолжит свою предвыборную кампанию, оставаясь верной своим принципам честности, открытости и независимости, что, по ее мнению, являются ключевыми для успешного управления городом.

Фото: Piter.tv