Координатор штаба Мария Михайлова оценила выборы губернатора Санкт-Петербурга

Мария Михайлова, возглавляющая штаб общественной поддержки Александра Беглова, оценила прошедшие в Санкт-Петербурге выборов губернатора, отметив высокий уровень работы Избиркома.

Прошедшие в Санкт-Петербурге выборы губернатора были открытыми и прозрачными, сообщила директор IT-компании "ИнФинТех" и глава штаба общественной поддержки Александра Беглова Мария Михайлова порталу "Петербург Эксперт". Работа Избиркома была на высоком уровне — на выборах не было зафиксировано нарушений и обошлось без применения грязных технологий и скандалов, подчеркнула глава технопарка.

Прошедшие выборы в Петербурге запомнятся мне навсегда. Я успела побыть кандидатом в губернаторы, присоединилась к команде действующего главы города. Вместе с командой мы подготовили в разных районах Петербурга и Ленобласти мундепов, провели большую работу с предпринимательским сообществом, — поделилась Мария Михайлова.

Глава айти-компании RC Group также отметила, что в ходе подготовки к выборам общественный штаб Беглова получил от петербуржцев ряд предложений, благодаря которым команда стала лучше понимать потребности горожан и которые будут учтены в работе.

Пока не буду раскрывать все карты, но на осень — очень важная и насыщенная дорожная карта по всем направлениям — и по бизнесу, и по благотворительности, и по общественно-политической работе, — сообщила глава штаба Беглова Мария Михайлова.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга, прошедших с 6 по 8 сентября, победил действующий губернатор Александр Беглов. При явке в 37,7% он набрал 59,8% голосов.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC