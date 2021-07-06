Мария Михайлова и депутат Госдумы Андрей Красов обсудили новые проекты в сфере оборонной политики

Сегодня в Государственной Думе состоялась важная встреча главы ИнФинТеха, члена Экспертного Совета при Комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы РФ Марии Михайловой с Первым заместителем комитета по обороне Андреем Красовым. Рабочий визит прошел в рамках обсуждения ключевых вопросов, касающихся оборонной политики и перспективных проектов в данной сфере.

Андрей Леонидович Красов — фигура значительная и заслуженная в российской армии. Его военная карьера началась с командования 234-м гвардейским парашютно-десантным полком. В 2008-2009 годах он занимал должность заместителя командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Одним из знаковых этапов его службы стало участие в войне в Грузии на южноосетинском фронте, за что Красов был удостоен звания Героя Российской Федерации — одной из самых высоких государственных наград.

Кроме вопросов оборонной политики, на встрече также была затронута важная законодательная инициатива — закон о партнерском бизнесе. Михайлова подчеркнула, что этот законопроект имеет большое значение для предпринимательской среды, поскольку он легализует партнерские программы, позволяя защитить добросовестные компании от мошеннических схем и поддержать малое предпринимательство.

Мы узаконим понятие "партнерский бизнес", что позволит повысить доверие к этому формату и создать благоприятные условия для его развития, — считает Мария Михайлова.

В ходе визита были достигнуты важные договоренности по ряду ключевых проектов, о которых станет известно позднее, отметила Михайлова:

Наша встреча прошла очень продуктивно. Достигли важных договоренностей по целому ряду проектов, о которых расскажу чуть позже, когда это будет своевременно. Но уже до Нового года ожидаются очень важные новости, которыми обязательно поделюсь.

Этот визит открыл перспективы для будущего сотрудничества в области обороны и развития новых инициатив, которые будут реализованы в ближайшее время. Внимание к вопросам государственной безопасности как никогда актуально, и сотрудничество с таким опытным лидером, как Андрей Красов, способствует развитию и процветанию страны, подчеркнула Мария Михайлова.

Фото: Telegram / Мария Михайлова RC