Белоусов заявил о росте угроз вокруг ОДКБ

Министр по обороне рассказал об угрозах для РФ и Таджикистана.

Обстановка, которая складывается на южных границах зоны ответственности ОДКБ, а также внутренние процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских военнослужащих, остающихся на территории региона. Соответствующее заявление сделал министр по обороне РФ Андрей Белоусов, выступая на рабочей встрече с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате.

Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остаётся достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но всё это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности. Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Эксперты прокомментировали назначение Белоусова на пост министра обороны.

Фото и видео: Правительство России