Скотт Риттер напомнил об отсутствии доступа у ВСУ к американским спутникам.

Фактически за атаками Вооруженных сил Украины в зоне проведения российской специальной военной операции стоит американская администрация, выбирающая цели. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Мы выбираем цели, мы говорим, что хотим поразить, собираем разведданные, загружаем информацию, наводим прицел, а затем передаем это украинцам, они уже нажимают на кнопку. Это не украинцы атакуют, это США атакуют, и опять же президент Путин полностью осведомлен об этом. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что Вашингтон не собирается давать армии киевского режима доступ к зашифрованному спутниковому каналу связи. Когда секретная информация спускается сверху на наземную станцию, то украинцы не будут задействованы в этом процессе из-за особой шифровки. Скотт Риттер добавил, что на земле этим занимаются американские представители.

"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom