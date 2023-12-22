Скотт Риттер оценил будущее Владимира Зеленского и Украины.

Российские вооруженные силы имеют абсолютное преимущество перед армией киевского режима в военном конфликте на территории Украины, поэтому скоро украинским военнослужащим придется сделать трудный выбор. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что лидер страны Владимир Зеленский еще какое-то время продолжит руководитель, но только до того момента, пока в этом заинтересованы власти в Вашингтоне.

Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom