Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом

Глава США прокомментировал дело Трампа.

Американский президент Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу страны над его предшественником, членом Республиканской партии и кандидатом на пост главы государства в 2024 году Дональдом Трампом по уголовному делу о фальсификации деловых бумаг. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед журналистами во время пресс-конференции, организованной в Вашингтоне. Политик отметил, что его оппонент сможет обжаловать решение судебной инстанции.

Это безрассудно, это опасно, безответственно с чьей-либо стороны говорить, что это было подстроено только потому, что им не нравится вердикт. Теперь ему будет предоставлена возможность обжаловать это решение, как и всем остальным. Джо Байден, президент США

Напомним, что жюри присяжных в суде города Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения, выдвинутого против Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации.

"Старый дурак". Странная улыбка Байдена вызвала скандал в Штатах.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television