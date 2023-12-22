Глава США странно повел себя в Белом доме.

Американский президент Джо Байден навлек на себя критику со стороны членов Республиканской партии, улыбнувшись в ответ на вопрос местной журналистки в Белом доме об уголовном деле, которое ведется в отношении кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Уже после завершения пресс-конференции в Вашингтоне корреспондентка попросила политика прокомментировать обвинения в адрес его оппонента. Последний считает свое дело политическим заказом со стороны действующей администрации. В качестве реакции на это сообщение Джо Байден сначала остановился, а затем молча улыбнулся и покинул аудиторию.

Чистое зло. комментарий проекта NRC Research Национального комитета Республиканской партии в соцсети X

Ранее член Палаты представителей от штата Техас в Конгрессе США Уэсли Хант написал в собственном аккаунте в социальной сети X о том, что глава государства уже не скрывает от избирателей своей причастности к уголовному делу Дональда Трампа. По мнению законодателя, "ухмылку" Джо Байдена должна увидеть вся Америка.

Байден не упомянул СССР и других союзников, говоря о победе над фашистской Германией.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television