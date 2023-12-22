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Байден не упомянул СССР и других союзников, говоря о победе над фашистской Германией

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Глава США почтил память павших американских солдат.

Американский президент Джо Байден не стал упоминать о Советском Союзе и других международных союзниках Вашингтона по антигитлеровской коалиции, когда говорил о победе над Третьим рейхом. Политик публично выступил на Арлингтонском национальном кладбище, расположенного под столицей, в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах. Лидер администрации США напомнил о том, что на следующей неделе власти будут вспоминать павших солдат, которые высадились на пляже Нормандии 80 лет назад. Он заметил, что бойцы смогли освободить целый континент и "спасти мир".

Поколения военнослужащих пали в боях. Нас окружают могилы павших героев каждого крупного конфликта в истории, которые отстаивали нашу независимость, сохраняли нашу страну, побеждали фашизм, создавали мощные союзы, выкованные в огне двух мировых войн.

Джо Байден, лидер Белого дома

Затем глава государства упомянул Корейскую войну, войну во Вьетнаме, а также военные операции, проводимые в Афганистане и Ираке. Джо Байден уточнил, что год за годом американские воины сражались за свою свободу и свободу других людей. Он заметил, что так как эта свобода никогда не была гарантирована, то каждое поколение людей должно ее заслужить. 

Байден ушел от ответа на вопрос о наличии у США свидетельств военных преступлений Израиля.

Фото и видео: YouTube / Белый дом

Теги: белый дом, вторая мировая война, германия, джо байден, ссср, фашизм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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