Белый дом считает преждевременными разговоры о ситуации в Европе в свете покушения на Фицо

Джон Кирби прокомментировал нападение на премьера Словакии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает преждевременными обсуждать возможные тенденции к применению насилия в политической жизни европейского региона в свете покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом иностранный чиновник заметил, что власти в Вашингтоне рады слышать сведения о том, что Фицо смог выжить после нападения и сейчас пациент идет на поправку.

Слишком рано делать выводы о том, имеет ли место какая-то тенденция, волна насильственных действий или умысла применительно к политической стабильности в Европе. Однако, безусловно, мы очень внимательно за этим следим. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television