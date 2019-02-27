Жителей Петербурга и Ленобласти 16 июня ожидает до +25 градусов

В воскресенье ожидается переменная облачность.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в воскресенье, 16 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики ожидают, что в ночь на воскресенье ожидается без осадков, а утром местами. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный ночью от 3 до 8 метров в секунду, днём до 10 метров в секунду.

Столбики термометра ночью покажут до +13 градусов, днём прогреется до.+24 по Цельсию. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в трех американских штатах бушуют мощные торнадо.

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