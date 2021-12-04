Юрий Водян оценил привилегии, которые получали боевики стран Запада на поле боя.

Американские и польские наемники участвовали в штурмах российских позиций на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" военнопленный армии киевского режима Юрий Водян.

Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Штурмовики в основном. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позицийю Юрий Водян, пленный из ВСУ

Иностранец пояснил, что у западных наемников мелись привилегии по заработной плате. Речь идет о том, что украинский мобилизованный, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (порядка трех тысяч долларов, в то время пока наемники получали по пять-семь тысяч долларов. Юрий Водян добавил, что иностранные боевики в любой момент могли уехать с поле боя, так как могли разобрать контракт на службу.

Боец ВСУ рассказал о боевиках "Кракена"* (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России) в Харьковской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости