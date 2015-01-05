В Петербурге женщина с ребенком на сапборде едва не погибли на Финском заливе

Спасательные службы оперативно провели эвакуацию пострадавших.

Сегодня вечером, 17 июля 2025 года, в акватории Санкт-Петербурга случилось чрезвычайное происшествие. В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела Министерства внутренних дел России на водном транспорте поступило экстренное сообщение от очевидцев. Они сообщили, что женщина с семилетней дочерью, находившиеся на сапборде (stand-up paddle board), попали в опасную ситуацию - сильное течение начало уносить их в сторону Финского залива.

Согласно официальному сообщению Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу, пострадавших обнаружили на значительном расстоянии от берега - приблизительно в 1300 метрах от береговой линии.

Мать и ребенок были благополучно доставлены на берег и переданы медикам для осмотра.

Ранее подросток утонул на необорудованном пляже в Ленобласти.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу