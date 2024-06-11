Кирилл Донецко рассказал, что мобилизованных не вытаскивали с поле боя.

Боевики из украинского националистического подразделения "Кракен" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России) присутствуют в Харьковской области, однако бойцы не приходят на помощь мобилизованным гражданам страны. Соответствующее заявление журналистам сделал попавший в плен военнослужащий 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины Кирилл Доценко. Иностранец отметил, что его соединение было сформировано из жителей Запорожской области в начале 2023 года. Солдаты несли службу в тыловых районах подконтрольной ВСУ части области на блокпостах. Во второй половине прошлого года его батальон прикомандировали к 125-й бригаде львовской территориальной обороны, которая ранее также никогда не участвовала в сражениях.

"Красное - Глубокое - Стрелечье". Они должны были держать оборону до момента, если начнется наступление. К вечеру, по-моему, "залетели" две Bradley с пулеметами. По-моему, был "Кракен"*. Вытянули своих. Тех, кто был, другие - пограничники с нами еще были - никого, ничего. Кирилл Доценко, пленный ВСУ

Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости