Кирилл Доценко сообщил о сражениях с российскими военнослужащими.

Украинские подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество "мини-котлов" на начальном этапе российского наступления, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, сдавшийся в плен на этом участке фронта.

Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Кирилл Доценко, военнопленный

Боец уточнил, что командование приказало солдатам занимать круговую оборону, однако большинство подразделений ВСУ начали отступать, а затем оказались в "мини-котлах". Военнослужащий пояснил, что все стягивались в одну точку, чтобы взводными и ротными опорными пунктами совместно поддержать хоть какую-то оборону. Однако в результате их взяли в окружение, которое прорвать на получилось. Сам Кирилл Доценко был ранен. Ему пришлось вместе с сослуживцем спрыгнуть в яму для того, чтобы укрыться от обстрела. Там иностранца нашли представители "Северных" войск Минобороны РФ.

Пленный: иностранные инструкторы не стремились качественно подготовить бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России