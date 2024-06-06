Сергей Шабля рассказал об обучении с темнокожими инструкторами.

Иностранные инструкторы, занимавшиеся подготовкой солдат Вооруженных сил Украины, не стремились должным образом подготовить бойцов. Такое мнение журналистам огласил старший стрелок 9-й роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии киевского режима Сергей Шабля. Известно, что мужчина самостоятельно сдался в плен "Северной" группировки ВС РФ во время проведения боевых действий в Харьковской области, под населенным пунктом Волчанск.

Военнослужащий ВСУ отметил, что старший группы давал точку для работы, а затем бойцы должны были "брать" какое-то определенное место. Он пояснил, что среди инструкторов был один местный специалист, а остальные - темнокожие. Общение с зарубежными экспертами велось при помощи переводчика. При этом до солдат старались не доводить никаких сведений, чтобы те ни с кем не могли контактировать.

В основном в моем подразделении была зачистка - "двойки", "тройки", изучение окопов, местности. Это продолжалось где-то полмесяца, а остальные полмесяца уже выезжали в лесные местности и отрабатывали зачистки. Сергей Шабля, пленный ВСУ

Мужчина объяснил, что военнослужащие ВСУ были в деревянном домике, куда их завел старший группы. Затем командир ушел, оставив бойцам рации. Спустя час солдаты оказались в плену. Иностранцы решили не сопротивляться.

Наши офицеры остались там на той точке, откуда мы уезжали под Волчанск. Обзор у нас был плохой, позиция была плохая. В дверь пару очередей было. Мы кричали: "Сдаемся, сдаемся". Они покричали, нас вывели. Сергей Шабля, пленный ВСУ

По словам украинца, российские военнослужащие хорошо относились к пленным.

Пленный сдался после решения сослуживца умереть на поле боя.

Фото и видео: Минобороны России