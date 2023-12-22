Пленный сдался после решения сослуживца подорваться на гранате

Украинцы рассказали о том, почему они решили не воевать, а сложить оружие перед ВС РФ.

Боевик из неонацистского формирования "Братство" (запрещенное на территории России как террористическое и экстремистское) Артем и его сослуживцы сложили оружие во время сражения с российским отрядом. Это решение принято иностранцами из соседнего государства после того, как их товарищ на поле боя подорвал себя гранатой для того, чтобы не сдаваться в плен противникам. Такой историей с военнослужащими "Северной" группировки сил в Харьковской области поделился местный боевик. Его слова попали на видеозапись, опубликованную пресс-службой министерства по обороне РФ.

10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже. Один из наших товарищей подорвал себя гранатой... После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность. военнопленный ВСУ

Украинец добавил, что больше не хочет сражаться, так как для него это оказалось тяжело с психологическиой точки зрения.

Пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по собственным позициям его приняли за мертвого.

Фото и видео: Минобороны России