Пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по собственным позициям его приняли за мертвого

Пленный боец Вооруженных сил Украины Евгений Барук рассказал, как после удара по собственным позициям его приняли за мертвого. Видеозапись с его словами опубликовало Минобороны РФ.
Баарук отметил, что после минометного обстрела района ВСУ его контузило два раза. По его словам, подразделения украинских войск в попытке отстреляться нанесли удар по своим же позициям.
После боя кого-то эвакуировали, меня посчитали, что я мертв, и бросили на месте. Даже не стали проверять, жив я или нет.
Евгений Барук, пленный
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного.
Видео: Минобороны России
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