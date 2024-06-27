Петербуржец-извращенец снял девушку под юбкой

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был запечатлен на видео.

В Санкт-Петербурге неизвестный молодой человек попытался сделать фотографию под юбкой девушки в подземном переходе. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", происшествие случилось на пересечении улиц Седова и Ивановской.

Пострадавшая почувствовала прикосновение к бедру во время подъема по ступенькам и заметила, что злоумышленник в ярких шортах поднес телефон под ее одежду. Когда молодой человек понял, что его действия раскрыты, он попытался скрыться, однако очевидцы успели заснять его на камеру.

Девушка намерена подать заявление в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к ответственности.

Ранее сообщалось, что гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 22-летнего студента первого курса местного университета, гражданина Эквадора, по подозрению в незаконном распространении интимных фотографий через мессенджер Telegram. По имеющейся информации, молодой человек систематически публиковал в сети приватные снимки без согласия изображённых на них лиц.

Фото: Piter.TV