Гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины

Подозреваемый учится в известном университете Северной столицы.

В Петербурге 22-летний извращенец отправлял подросткам фото обнаженного мужского тела. Ситуацией заинтересовались стражи порядка.

По информации Piter.tv, злоумышленник распространял интимные снимки через Telegram. 19 декабря полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин Эквадора, который учится на первом курсе петербургского университета. Злоумышленника нашли на улице Льва Толстого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи на коляску с ребёнком.

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Фото: Piter.tv