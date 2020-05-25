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Гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины
Сегодня, 8:07
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Гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины

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Подозреваемый учится в известном университете Северной столицы.

В Петербурге 22-летний извращенец отправлял подросткам фото обнаженного мужского тела. Ситуацией заинтересовались стражи порядка. 

По информации Piter.tv, злоумышленник распространял интимные снимки через Telegram. 19 декабря полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин Эквадора, который учится на первом курсе петербургского университета. Злоумышленника нашли на улице Льва Толстого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи на коляску с ребёнком.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: гражданин эквадора, дети, отправлял интимные фото, полиция, разврат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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