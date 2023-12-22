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В Ленобласти друг семьи изнасиловал 12-летнего мальчика
Сегодня, 10:51
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В Ленобласти друг семьи изнасиловал 12-летнего мальчика

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Инциденты происходили в период с 1 июня 2023 года по 3 января 2024 года. 

В городе Сясьстрой местный житель несколько раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, с родителями которого дружил извращенец. Инциденты происходили в период с 1 июня 2023 года по 3 января 2024 года. 

В полицию обратилась жительница Московской области. Женщина рассказала стражам порядка, что ребенок стал жертвой изнасилования. Следователи завели уголовное дело. Накануне, 24 января, оперативники задержали подозреваемого на 529 километре автодороги "Р21 Кола". Мужчину поместили в изолятор.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в продуктовом магазине воришка украл у петербурженки телефон и купальник.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, извращенец, полиция, сясьстрой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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