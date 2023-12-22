В продуктовом магазине воришка украл у петербурженки телефон и купальник

Пенсионерка оставила свои вещи в ящике хранения. Злоумышленник открыл ячейку ключом от соседнего ящика.

В продуктовом магазине у петербурженки украли сумку с вещами. Воришка унес телефон, купальник и полотенце женщины. Инцидент произошел накануне, 24 января, на Гражданском проспекте, 102.

По информации Piter.tv, пенсионерка оставила свои вещи в камере хранения. Пока она делала покупки в магазине, злоумышленник открыл ячейку ключом от соседнего ящика и вынес сумку пострадавшей из магазина.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Она написала заявление. Сумма ущерба 3,1 тыс. рублей.

Видеонаблюдение, установленное в магазине, будет изъято. Видео с камер наблюдения изучат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv