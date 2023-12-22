В Петербурге подросток поджег спиртосодержащую жидкость и получил ожоги

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга ребёнок дома поджег спиртосодержащую жидкость и получил ожоги. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 24 января из квартиры дома по 2-ой Алексеевской улице был доставлен 14-летний подросток. Дома он поджег спиртосодержащую жидкость. Он смог сам потушить возгорание, но получил ожоги.

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ожогом обеих кистей, пальцев правой стопы, лица, площадь ожога 1-2%. Проводится проверка.

Ранее десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения.

Фото: Piter.tv