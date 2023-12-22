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Десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения
Сегодня, 10:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения

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По предварительной информации, девочка по месту жительства по недосмотру взрослых жевала листья комнатного растения.

Маленькая петербурженка попала в больницу с отравлением после того, как добралась до домашних растений. Подробности стали известны Piter.tv.

Около часа ночи 23 января из квартиры по проспекту Королёва в больницу поступила десятимесячная девочка. у неё диагностировали острое пероральное отравление растением.

По предварительной информации, девочка по месту жительства по недосмотру взрослых жевала листья комнатного растения. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.  

Накануне в Калининском районе ученица седьмого класса переборщила с таблетками, в результате чего отравилась.

Фото: pxhere

Теги: комнатное растение, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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