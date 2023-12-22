Десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения

По предварительной информации, девочка по месту жительства по недосмотру взрослых жевала листья комнатного растения.

Маленькая петербурженка попала в больницу с отравлением после того, как добралась до домашних растений. Подробности стали известны Piter.tv.

Около часа ночи 23 января из квартиры по проспекту Королёва в больницу поступила десятимесячная девочка. у неё диагностировали острое пероральное отравление растением.

По предварительной информации, девочка по месту жительства по недосмотру взрослых жевала листья комнатного растения. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Накануне в Калининском районе ученица седьмого класса переборщила с таблетками, в результате чего отравилась.

Фото: pxhere