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В Петербурге задержали извращенца из Луги, который интересовался детьми
Сегодня, 10:28
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В Петербурге задержали извращенца из Луги, который интересовался детьми

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Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина.

Полицейские задержали жителя Луги, который подозревается в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Стражи порядка установили, что с начала мая по июнь 2024 года лужанин, находясь в своем доме, развращал школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От действий извращенца пострадали 15-летний и 14-летний подростки. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемым стал 40-летний житель Луги. Его поймали у дома 12 по улице Асафьева в Петербурге накануне, 26 июня.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Руставели в ДТП пострадал байкер-подросток.

Фото: Piter.tv

Теги: извращенец, луга, полиция, развращал детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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