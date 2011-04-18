В Петербурге задержали извращенца из Луги, который интересовался детьми

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина.

Полицейские задержали жителя Луги, который подозревается в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Стражи порядка установили, что с начала мая по июнь 2024 года лужанин, находясь в своем доме, развращал школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От действий извращенца пострадали 15-летний и 14-летний подростки. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемым стал 40-летний житель Луги. Его поймали у дома 12 по улице Асафьева в Петербурге накануне, 26 июня.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv