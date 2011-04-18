На улице Руставели в ДТП пострадал байкер-подросток

Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на улице Руставели. Авария случилась 26 июня в 12:15 у дома 9 по улице Руставели. Дорогу не поделили мотоциклист школьного возраста и автоледи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 55-летняя женщина, управляя автомобилем "Хендай Туксон" и двигаясь от Суздальского проспекта к проспекту Просвещения, совершая разворот в обратном направлении, не предоставила преимущество в движении и врезалась в мотоцикл, который ехал во встречном направлении. Байкером оказался 16-летний подросток. Мотоцикл влетел в каршеринг "Фольксваген Поло", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП подросток попал в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. По данному факту полицией проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Варшавской улице водитель Kia сбил байкера.

Фото: Piter.tv