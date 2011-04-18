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На улице Руставели в ДТП пострадал байкер-подросток
Сегодня, 10:27
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На улице Руставели в ДТП пострадал байкер-подросток

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Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на улице Руставели. Авария случилась 26 июня в 12:15 у дома  9 по улице Руставели. Дорогу не поделили мотоциклист школьного возраста и автоледи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что 55-летняя женщина,  управляя автомобилем  "Хендай Туксон" и  двигаясь от Суздальского проспекта к проспекту Просвещения, совершая разворот в обратном направлении,  не предоставила преимущество в движении и врезалась в мотоцикл, который ехал во встречном направлении. Байкером оказался 16-летний  подросток. Мотоцикл влетел в каршеринг "Фольксваген Поло", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП подросток попал в  больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. По данному факту полицией проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Варшавской улице водитель Kia сбил байкера.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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