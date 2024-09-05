Выставку к 155-летию Донецкой железной дороги представят в Петербурге

Экспозиция включит более 100 уникальных исторических артефактов.

В Северной столице готовится к открытию масштабная выставка, посвященная юбилею Донецкой железной дороги. Как сообщил представитель Донецкого филиала Игорь Белоусов, экспозиция познакомит посетителей с богатой историей стальной магистрали через редкие экспонаты XIX-XX столетий из музейных фондов.

Среди ключевых тематических разделов — история подвига женщины-командира бронепоезда Людмилы Мокиевской-Зубок, вклад маршала Климента Ворошилова, чье имя носит паровозостроительный завод, а также трудовые свершения железнодорожного героя Петра Кривоноса.

В военные годы работники Донецкой железной дороги проявили беспримерное мужество — четверо из них, включая Кривоноса, получили в 1943 году звание Героя Социалистического Труда, подчеркнул Белоусов.

Ранее глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах.

Фото:Unsplash.com