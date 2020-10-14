Глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах

В 2024 году туристическая отрасль города достигла важного рубежа, превысив доковидные показатели по числу гостей.

Глава Комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич сообщил "Петербургскому дневнику", что в 2024 году туристическая отрасль города достигла важного рубежа, превысив доковидные показатели по числу гостей. Он подчеркнул, что это не предел, и город продолжает привлекать искушенных путешественников, которые уже знакомы с основными туристическими достопримечательностями. Для этого разрабатываются новые маршруты, такие как палеонтологический и экологический, а также научно-образовательный и модный маршруты, которые пока находятся в стадии разработки.

Панкевич также отметил, что, по его мнению, итоги летнего сезона 2024 года могут превзойти показатели предыдущего года. Он сообщил, что с начала года Санкт-Петербург посетили около 5,6 миллиона туристов, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Он добавил, что в 2024 году туристическая отрасль города вернулась к доковидным показателям: город посетили 11,6 миллиона туристов, что на 12% больше, чем в 2019 году. Кроме того, индекс удовлетворенности туристов составил 86%, а индекс возвратности – 45%. Общий вклад доходов от туризма в городскую казну в 2024 году составил 730 миллиардов рублей.

Панкевич заявил, что в 2024 году Санкт-Петербург посетили 800 тысяч иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Он отметил, что для возвращения к доковидным показателям потребуется еще три-четыре года. Однако он подчеркнул, что турпоток из Китая уже вернулся к доковидному уровню, и по прогнозам компаний, работающих с гостями из Поднебесной, по итогам года ожидается увеличение турпотока из этой страны. Он также сообщил, что туристы приезжают в Петербург из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Ближнего Востока, а также из стран СНГ, таких как Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Глава Комитета отметил, что значительный трафик из этих стран объясняется качественной работой по продвижению города как туристического центра. Он упомянул, что участие в международных туристических мероприятиях, таких как Международная выставка BITE-2025 в Пекине, является одним из эффективных инструментов в этом вопросе. Он также рассказал о роуд-шоу, которое стартует осенью в двух городах Китая – Пекине и Шанхае, где представители петербургского бизнеса из сферы туризма смогут продемонстрировать полный спектр турвозможностей города.

Панкевич сообщил, что семейные туристы составляют значительную часть гостей из таких стран, как Оман и Индия. Он отметил, что каждый седьмой деловой турист приезжает в Петербург вместе с семьей. Он также подчеркнул, что Петербург активно развивает событийный туризм, создавая условия для увлекательного досуга в городе круглый год. Это позволяет избежать ярко выраженной сезонности в туризме.

Руководитель отметил, что Санкт-Петербург является единственным в России городом, где можно объединить объекты культурного показа с экологическими маршрутами в черте города. Он также упомянул о разработке кольцевого маршрута вдоль берегов Невской губы, который объединит природные зоны и исторические памятники.

Фото: Piter.TV