В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека с целью вымогательства

Злоумышленники требовали 1,5 миллиона рублей, но получили лишь часть суммы.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы арестовали четырех мужчин, подозреваемых в организации похищения с целью вымогательства крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 6 июля в Невском районе города.

Согласно материалам следствия, один из фигурантов, зная о наличии у своего знакомого значительной суммы денег, предложил троим сообщникам похитить мужчину. Злоумышленники подкараулили потерпевшего, насильно посадили его в автомобиль и доставили на проспект Большевиков. Там они, применяя угрозы и физическое насилие, потребовали передать им 1,5 миллиона рублей. В результате преступники получили лишь 300 тысяч рублей, которые оказались при потерпевшем, а также похитили золотую цепочку с крестиком стоимостью около 100 тысяч рублей. После этого мужчину отпустили, взяв с него обещание передать оставшуюся сумму.

Потерпевший, покинув Санкт-Петербург и уехав в Тверь, обратился в правоохранительные органы. Следователям и оперативным сотрудникам удалось установить личности всех участников преступной группы и провести их задержание.

"Подозреваемым предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Все фигуранты полностью признали свою вину", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении всех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что петербургский вуз обязан вернуть студенту более 200 тысяч рублей по решению суда.

Фото: Piter.TV