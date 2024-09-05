Петербургский вуз обязан вернуть студенту более 200 тысяч рублей по решению суда

Роспотребнадзор добился взыскания средств за неоказанные образовательные услуги.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о победе в судебном процессе против местного высшего учебного заведения, отказавшегося возвращать деньги за обучение. Как следует из материалов дела, в июле 2022 года между родителем студента и вузом был заключен договор на образовательные услуги стоимостью 291 тысячу рублей за первый курс, часть которой была внесена авансом.

После отчисления учащегося в феврале текущего года и его перевода в другое учебное заведение, родители потребовали возврата 145 500 рублей за несостоявшийся второй семестр. Получив отказ, они обратились в Роспотребнадзор, который после игнорирования досудебной претензии подал иск в Куйбышевский районный суд.

Суд первой инстанции удовлетворил требования, обязав вуз выплатить 211 566 рублей, что было подтверждено апелляционной инстанцией.

Ранее сообщалось, что военный суд Петербурга вынес приговор по делу об убийстве сослуживца в гостинице.

Фото: Piter.TV