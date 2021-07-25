Петербург вводит новые правила аренды уличных торговых объектов

Все киоски и павильоны теперь можно получить только через аукционы.

В Санкт-Петербурге готовятся существенные изменения в правилах размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Как следует из законопроекта, опубликованного 17 июля на сайте городской администрации, владельцы киосков, павильонов и других временных торговых точек больше не смогут продлевать аренду без участия в конкурсах.

Разработанный Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) документ отменяет три исключения из действующего законодательства. В частности, упраздняется норма, позволявшая добросовестным арендаторам продлевать договоры без аукционов. Единственным оставшимся исключением станут предприятия общественного питания, расположенные на смежных участках и установленные до конца 2023 года.

Законопроект, проходящий сейчас антикоррупционную экспертизу, вступит в силу через 10 дней после официального принятия.

Ранее сообщалось, что общая площадь озеленения в Петербурге увеличилась почти на 300 га.

Фото: пресс-служба ККИ