В Петербурге водитель Mitsubishi снёс кофейный киоск на Заневском проспекте

Вечером 16 июня на Заневском проспекте у дома №23 в Петербурге водитель автомобиля Mitsubishi снёс кофейный киоск.
По данным 78.ru, легковушка протаранила бордюр и влетела в торговую точку, повредив дверь и окно. На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники вневедомственной охраны. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе Северной столицы.
Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
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