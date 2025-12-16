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В Петербурге водитель Mitsubishi снёс кофейный киоск на Заневском проспекте
Сегодня, 20:59
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В Петербурге водитель Mitsubishi снёс кофейный киоск на Заневском проспекте

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Вечером 16 июня легковушка протаранила бордюр и влетела в торговую точку у дома №23, повредив дверь и окно. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Вечером 16 июня на Заневском проспекте у дома №23 в Петербурге водитель автомобиля Mitsubishi снёс кофейный киоск.

По данным 78.ru, легковушка протаранила бордюр и влетела в торговую точку, повредив дверь и окно. На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники вневедомственной охраны. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе Северной столицы.  

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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