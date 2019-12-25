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Каршеринг "заехал" в киоск с кофе и газетами на Нахимова
Сегодня, 8:49
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Каршеринг "заехал" в киоск с кофе и газетами на Нахимова

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Водитель и пассажиры бежали с места аварии. "Передумали пить кофе", - добавляют комментаторы.

Сегодня, 25 июля, возле дома № 1 по улице Нахимова произошло необычное ДТП. Каршеринг на скорости въехал в киоск, где продают кофе и прессу. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург". 

Водитель машины вместе с пассажирами бежал с места аварии. В Сети пользователи иронизируют над ними. 

Передумали пить кофе!

Ирина Артюк, комментатор

По имеющимся сведениям, никто в ДТП  не пострадал. Сейчас на месте случившегося работают правоохранители.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерубург

Теги: дтп на нахимова, каршеринг, киоск
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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