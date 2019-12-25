Каршеринг "заехал" в киоск с кофе и газетами на Нахимова

Водитель и пассажиры бежали с места аварии. "Передумали пить кофе", - добавляют комментаторы.

Сегодня, 25 июля, возле дома № 1 по улице Нахимова произошло необычное ДТП. Каршеринг на скорости въехал в киоск, где продают кофе и прессу. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".

Водитель машины вместе с пассажирами бежал с места аварии. В Сети пользователи иронизируют над ними.

Передумали пить кофе! Ирина Артюк, комментатор

По имеющимся сведениям, никто в ДТП не пострадал. Сейчас на месте случившегося работают правоохранители.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерубург