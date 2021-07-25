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Из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП

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Сведений о пострадавших нет.

В субботу, 24 июля, на КАД произошла массовая авария, в которой никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как считают свидетели аварии, ДТП спровоцировал водитель грузовика, который ехал по левому ряду и задел легковой автомобиль. Водитель иномарки резко затормозил, машина развернулась и оказалась перед движущимся микроавтобусом. Два транспортных средства столкнулись. 

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности аварии уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД произошла авария с участием четырех иномарок. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: аварии, кад, массовая авария, микроавтобус и легковушка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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