Из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП

Сведений о пострадавших нет.

В субботу, 24 июля, на КАД произошла массовая авария, в которой никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как считают свидетели аварии, ДТП спровоцировал водитель грузовика, который ехал по левому ряду и задел легковой автомобиль. Водитель иномарки резко затормозил, машина развернулась и оказалась перед движущимся микроавтобусом. Два транспортных средства столкнулись.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности аварии уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД произошла авария с участием четырех иномарок.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург