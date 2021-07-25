Из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП

В субботу, 24 июля, на КАД произошла массовая авария, в которой никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как считают свидетели аварии, ДТП спровоцировал водитель грузовика, который ехал по левому ряду и задел легковой автомобиль. Водитель иномарки резко затормозил, машина развернулась и оказалась перед движущимся микроавтобусом. Два транспортных средства столкнулись.
Сведений о пострадавших не поступало. Подробности аварии уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД произошла авария с участием четырех иномарок.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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