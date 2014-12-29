На КАД произошла авария с участием четырех иномарок

В результате ДТП пострадал один человек.

На кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех иномарок. Об этом рассказали петербуржцы в социальных сетях 23 июля.

Авария произошла днем на 62-м километре внутреннего кольца автодороги, после заезда с Софийской улицы. На место происшествия тут же прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в результате аварии пострадал один человек. Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 370 аварий.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб