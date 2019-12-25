За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 370 аварий

В результате ДТП скончался один человек.

За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 370 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 299 аварий, в которых пострадали 15 человек, ранены – 19 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 71 авария, в которых пострадали 4 человека, ранены – ещё 4 человека, в результате ДТП скончался один человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге произошло два массовых дорожно-транспортных происшествия: на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием двух иномарок и такси и на Володарском мосту произошло ДТП с участием трех иномарок, маршрутки и автобуса.

Фото: Piter.tv