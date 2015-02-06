Видео: на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием двух иномарок и такси

В результате аварии пострадали пятеро человек.

В Кировском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием трех иномарок (Hyundai, Honda, Ford), одна из которых – такси. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах 22 июля.

Авария произошла вечером на проспекте Народного Ополчения, около улицы Козлова. В распоряжении Piter.tv оказалась запись с видеокамер. На ней можно увидеть, что одновременно столкнулись три автомобиля. Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля Ford даже вылетел двигатель.

По данным Piter.tv, в результате аварии пострадали пятеро человек. Они находятся под наблюдением медиков. Пассажиров такси – женщину и ребенка госпитализировали. Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

Ранее на Володарском мосту произошло ДТП с участием трех иномарок, маршрутки и автобуса.

Видео: Piter.tv