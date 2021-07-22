На Володарском мосту произошло ДТП с участием трех иномарок, маршрутки и автобуса

В результата аварии пострадал 58-летний мужчина.

На Володарском мосту в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок (Suzuki, Lada, Kia), автобуса №140 и маршрутки ПАЗ. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 июля.

Авария произошла днем на Володарскому мосту в сторону Ивановской улицы. В распоряжении Piter.tv оказалась запись с видеокамер. На ней можно увидеть, что изначально автомобиль Suzuki врезался в маршрутку на повороте, после чего влетал в автобус. Следом к автобусу "пристроились" водители Lada и Kia.

В результате массовой аварии пострадал 58-летний водитель Suzuki. Медики направились с мужчиной в городскую больницу №26. Петербуржцу диагностировали черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки. Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

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Видео: Piter.tv