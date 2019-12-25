  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В массовом ДТП на КАД пострадала 12-летняя школьница
Сегодня, 10:23
164
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В массовом ДТП на КАД пострадала 12-летняя школьница

0 0

Авария произошла вечером 21 июля на 38-м километре КАД.

В ДТП на КАД пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 21 июля на 38-м километре КАД 31-летний мужчина за рулем Škoda Rapid столкнулся с двигавшимися в попутном направлении автомобилями Ford Focus, Audi А6, Volkswagen Scirocco и Toyota Camry.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка Audi А6. Она с сотрясением головного мозга, переломом левой руки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую больницу.

Проводится административное расследование.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, кад
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии