В массовом ДТП на КАД пострадала 12-летняя школьница

Авария произошла вечером 21 июля на 38-м километре КАД.

В ДТП на КАД пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 21 июля на 38-м километре КАД 31-летний мужчина за рулем Škoda Rapid столкнулся с двигавшимися в попутном направлении автомобилями Ford Focus, Audi А6, Volkswagen Scirocco и Toyota Camry.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка Audi А6. Она с сотрясением головного мозга, переломом левой руки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую больницу.

Проводится административное расследование.

Фото: Piter.tv