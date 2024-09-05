Петербург может установить антирекорд по количеству банкротств физических лиц в 2025 году

За первые шесть месяцев текущего года несостоятельными признаны 8 164 жителя города.

Согласно данным, опубликованным изданием "Деловой Петербург", с момента введения процедуры потребительского банкротства в 2015 году в Северной столице было зарегистрировано 55 780 случаев признания граждан финансово несостоятельными. Текущие показатели 2025 года демонстрируют тревожную динамику: за первое полугодие количество банкротств составило 8 164 случая, что на 40% превышает аналогичный период прошлого года (5 798 случаев).

Особого внимания заслуживает рост внесудебных банкротств, количество которых увеличилось на 20% (более 270 дел). Согласно информации из Федресурса, в 97,3% случаев инициаторами процедуры выступали сами граждане.

Судебная практика демонстрирует новые тенденции: в 2,3 раза увеличилось количество случаев, когда суды вместо списания долгов назначают процедуру реструктуризации.

Ранее турагент-мошенница из Петербурга получила 8 лет за обман клиентов.

Фото: Piter.TV