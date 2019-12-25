Турагент-мошенница из Петербурга получила 8 лет за обман клиентов

Она присвоила себе около 4 млн рублей.

Суд Приморского района Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о хищении денежных средств при продаже туристических путевок. Бывшая турагент Екатерина Куликова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

С 2020 по 2022 год Куликова заключала договоры с клиентами на организацию отдыха в Греции, Италии, Турции, ОАЭ и других странах. Стоимость путевок составляла от 83 тысяч до 1 миллиона рублей. Однако вместо бронирования женщина присваивала деньги, оставив без отдыха 67 человек. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение, указав, что все средства подсудимая потратила на личные нужды.

Окончательное наказание составило 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Петербурженка лишилась 874 тысяч рублей из-за возлюбленного, оказавшегося мошенником.

Фото: unsplash (John McArthur)