Восстановительные работы в аварийном доме на Большой Зелениной улице продолжаются

В Санкт-Петербурге продолжаются масштабные работы по восстановлению жилого дома на Большой Зелениной улице, где 4 августа 2024 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки несущей стены. В результате инцидента трещины распространились по всем шести этажам здания, что потребовало срочных контраварийных мероприятий.
Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в своем телеграм-канале, в 2025 году перед специалистами стоит комплексная задача по полному восстановлению конструктивных элементов здания, включая фундамент, стены, перекрытия, кровлю и внутреннюю отделку.
На данный момент выполнены контраварийные мероприятия, демонтаж оставшихся чердачных и межэтажных перекрытий, усиление фундамента в зоне обрушения, частичный ремонт кирпичной кладки, устройство армопояса.
Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин
Вице-губернатор подчеркнул, что восстановительные мероприятия проводятся ежедневно без перерывов. Параллельно с ремонтными работами осуществляется постоянный мониторинг состояния всех конструктивных элементов здания для обеспечения безопасности и долговечности восстановленного объекта.
Ранее сообщалось, что у станции "Рыбацкое" появится перехватывающая парковка на 124 места.
Фото: freepik
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