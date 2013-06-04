В ночь на 16 декабря в Пушкине могут ограничить подачу воды

В "Водоканале" добавили, что специалисты будут восстанавливать провод с 23 часов 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря.

В ночь на 16 декабря в Пушкине будут проводить восстановительные работы на магистральном проводе. Напор холодной воды может стать меньше. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщают в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Работы проведут на территории между Школьной, Генерала Хазова, Железнодорожной и Ленинградской улицами. Кроме этого, нежилая часть с индивидуальной застройкой между Новодеревенской, Колпинским шоссе, Автомобильной, Промышленной, Сетевой улицами, шоссе Подбельского, Ячеевским проездом также попадает в зону работ.

В "Водоканале" добавили, что специалисты будут восстанавливать провод с 23 часов 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря.

Ранее "Водоканал" перешел на усиленный режим работы. В рамках перехода на усиленный режим работы проведена проверка средств пожаротушения и пожарной безопасности на объектах "Водоканала" и организован контроль температуры воздуха в производственных и административных зданиях.

Фото: Piter.tv