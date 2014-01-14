В рамках перехода на усиленный режим работы проведена проверка средств пожаротушения и пожарной безопасности на объектах "Водоканала" и организован контроль температуры воздуха в производственных и административных зданиях.

В понедельник, 6 декабря, петербургский "Водоканал" перешел на усиленный режим работы из-за резкого снижения температуры. Так, по данным ФГБУ "Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" температура воздуха сегодня опустилась до -17 градусов.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению выпустил распоряжение, согласно которому на предприятии ввели усиленный режим работы с целью недопущения сбоев в работе систем водоснабжения и водоотведения города. Для работников предприятия проведены дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности в условиях низких температур. Специалисты проверили готовность сил и средств по доставке и подключению теплонагревательных приборов.

Когда температура резко снижается, количество заявок в "Водоканал" увеличивается, поскольку резкое падение столбика термометра ниже отметки 0°С – это фактор возникновения вытеканий и технологических нарушений на сетях.

Фото: Piter.tv