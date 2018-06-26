Водитель автобуса в Петербурге оштрафован за использование телефона за рулем

Нарушение зафиксировала система видеонаблюдения в салоне транспортного средства.

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя автобуса за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством. Как сообщили в официальном телеграм-канале Управления ГИБДД по городу и области, инцидент произошел с водителем маршрута № 329.

Камеры видеонаблюдения, установленные в салоне автобуса, зафиксировали, как 47-летний водитель отвлекался на телефон во время движения. На основании этих материалов был составлен административный протокол по статье 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").

В отношении нарушителя вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 1500 рублей, отметили в ГИБДД.

Помимо денежного взыскания, с водителем провели профилактическую беседу о недопустимости подобных нарушений, угрожающих безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Сам водитель принес извинения горожанам за свое поведение.

Ранее сообщалось, что Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов.

Фото: телеграм-канале Управления Госинспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленобласти