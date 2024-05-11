На трассе Р-21 "Кола" начались бетонные работы по ремонту путепроводов

Дорожные службы приступили к ключевому этапу восстановления деформационных швов.

На 19-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" вблизи Санкт-Петербурга стартовал важный этап ремонтных работ. Как сообщила 17 июля пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", специалисты приступили к укладке бетонной смеси при восстановлении деформационных швов на двух путепроводах - через железнодорожный перегон Заневский Пост - Горы и скотопрогон.

С 17 по 23 июля запланировано устройство монолитного соединения конструкций деформационных швов с пролетными строениями, пояснили в дорожном управлении. Рабочие уже выполнили монтаж и армирование швов, теперь наступает этап бетонирования, сообщает Фонтанка.

Особенностью технологического процесса является необходимость недельного "ухода" за бетоном, когда раствор набирает проектную прочность. В этот период визуальное присутствие большого количества рабочих на объекте не требуется, однако, как подчеркивают в Упрдоре, ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

В настоящее время на участке действует временная схема организации движения с поэтапным перекрытием полос и перераспределением транспортных потоков. Скорость движения по первой полосе в обоих направлениях ограничена 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Охту и обхода Мурино продолжается в Ленобласти.

Фото: Piter.TV