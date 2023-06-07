Строительство моста через Охту и обхода Мурино продолжается в Ленобласти

Общая протяжённость трассы Пискарёвского направления составит порядка семи километров, дорога будет четырёхполосной.

Специалисты администрации Всеволожского района Ленинградской области провели проверку хода реализации крупного инфраструктурного проекта — строительства объездной дороги вокруг населенного пункта Мурино, расположенной вдоль оси Пискарёвского проспекта. Одним из значимых компонентов будущей магистрали станет новый мост через реку Охту, строительство которого активно ведётся рабочими.

Согласно сообщению пресс-центра дорожного комитета Ленинградской области, проект реализуется в рамках федеральной программы "Инфраструктура для комфортной жизни". На сегодняшний день строительная компания занята процессом монтажа массивных железобетонных балок длиной 33 метра, предназначенных для опор моста.

Далее предстоит установка плит перекрытия длиной 24 метра, выполнение бетонных работ и укрепление берегов реки.

Общая протяжённость трассы Пискарёвского направления составит порядка семи километров, дорога будет четырёхполосной.

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Видео: Telegram / Dorogi_lo