На ремонт участка набережной Обводного канала выделят 2,5 млрд рублей

Завершение всех мероприятий запланировано на 27 ноября 2027 года.

Петербург приступит к капитальному ремонту участка набережной Обводного канала, расположенного между протокой "Французского ковша" и Атаманским мостом. Согласно информации на портале госзакупок, бюджет проекта составит около 2,5 млрд рублей.

В документации закупки отмечено, что завершение всех мероприятий запланировано на 27 ноября 2027 года. Ответственным заказчиком выступает государственное учреждение "Мостотрест", которое требует от подрядчиков выполнения строительных и реставрационных работ, благоустройства зелёных зон и организации дорожного движения.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 715,27 метра. Этот участок был возведен в 1936 году одновременно с остальной частью набережной Обводного канала от Атаманского до Шлиссельбургского моста. Работы будут проводиться в установленных границах отведённой территории, а также планируется задействовать дополнительный земельный участок площадью 1390 квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское метро потратит почти 100 млн на обслуживание газового оборудования.

Скриншот: Яндекс Панорамы